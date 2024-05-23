Легенда МЮ может возглавить английский клуб
Плимут не пугают тренерские провалы Уэйна Руни.
Английский Плимут Аргайл в поисках нового главного тренера обратился к услугам Уэйна Руни.
Как сообщает журналист The Telegraph Джон Перси, «пилигримы» провели переговоры с английским специалистом.
Руни является главным фаворитом на пост главного тренера клуба, который едва спасся от вылета в третий дивизион Англии.
Ранее Уэйн тренировал Дерби Каунти, набирая в среднем 1,14 очка за матч, Ди Си Юнайтед, набирая в среднем 1.03 очка за матч и Бирмингем, набрав 0.67 очков за матч.
Отметим, что до назначения англичанина на пост главного тренера Бирмингем шел пятым в Чемпионшипе, а в итоге вылетел, не сумев спастись даже после увольнения экс-форварда.
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