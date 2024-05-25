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Тренер Жироны оценил хет-трик Довбика в матче против Гранады

Мичел подвел итоги сезона для каталонской команды.
Сегодня, 07:21
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

В рамках 38-го тура чемпионата Испании Жирона разгромили Гранаду (7:0). Одним из главных героев матча стал украинский форвард Артем Довбик, который оформил хет-трик.

Наставник каталонский команды Мичел Санчес признался, что счастлив после победы.

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"Трудно нормализовать сезон, который провел клуб, потому что он необычен. Наши футболисты сделали историю.

Когда вы наслаждаетесь путешествием, цель в конце – еще один день счастья, но это не полное счастье. После выполнения цели все хорошее заканчивается, и счетчик обнуляется. И вот что вам нужно сделать: установите счетчик на ноль и постарайтесь провести отличный сезон в следующем году, начиная с завтрашнего дня.

Теперь пришло время вместе насладиться и отпраздновать этот большой успех, а с новой недели начать планирование, чтобы поднять Жирону как можно выше. Клуб растет и хочет продолжать делать шаги вперед. Чувствую себя немного расстроенным, поскольку в следующем году команда не будет играть с теми же игроками. Это будет другой сезон, и многие люди будут скучать по этой команде.

В этом матчей Жироне пришлось бороться за свои цели: побеждать и бороться за Трофей Пичичи для Артема Довбика", - приводит слова тренера Marca.

Отметим, что Довбик возглавил гонку бомбардиров, опережая Александра Серлота из Вильярреала, у которого на один гол меньше. "Желтая субмарина" проведет последний матч чемпионата против Осасуны (25 мая).

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