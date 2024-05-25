Довбик установил рекорд для Жироны, а также повторил достижение Шевченко

Нападающий Жироны Артем Довбик установил клубный рекорд Жироны.

В 38-го тура Ла Лиги украинец оформил хет-трик, доведя счет своих голов в текущем сезоне до 24-х.

Это новый клубный рекорд Жироны в Ла Лиге, предыдущий принадлежал Кристиану Стуани - 21 гол.

Также Довбик повторил рекорд легенды украинского футбола Андрея Шевченко, который также забивал за один сезон 24 мяча. Однако, отметим, что Довбику понадобилось на два матча больше.

С кратким обзором поединка Жирона - Гранада вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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