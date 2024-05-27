"Были как семья": Довбик подвел итоги своего первого сезона в Жироне
Лучший бомбардир Ла Лиги поблагодарил команду и болельщиков за поддержку.
Украинский нападающий Жироны Артем Довбик прокомментировал завершившийся сезон.
Украинец отыграл свою первую кампанию в Испании, каталонская команда финишировала третьей в Ла Лиге, а сам форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата.
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"Я хочу поблагодарить свою команду за постоянную поддержку и болельщиков за невероятный энтузиазм.
Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как семья. Большое спасибо вам за все!" - написал Довбик в Instagram.
Ранее тренер Жироны оценил хет-трик Довбика в матче против Гранады.
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