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"Были как семья": Довбик подвел итоги своего первого сезона в Жироне

Лучший бомбардир Ла Лиги поблагодарил команду и болельщиков за поддержку.
Вчера, 09:32
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Жироны Артем Довбик прокомментировал завершившийся сезон.

Украинец отыграл свою первую кампанию в Испании, каталонская команда финишировала третьей в Ла Лиге, а сам форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата.

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"Я хочу поблагодарить свою команду за постоянную поддержку и болельщиков за невероятный энтузиазм.

Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как семья. Большое спасибо вам за все!" - написал Довбик в Instagram.

Ранее тренер Жироны оценил хет-трик Довбика в матче против Гранады.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Жирона артем довбик

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