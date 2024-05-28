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Реал может помешать сыну Анчелотти начать карьеру главного тренера

Давиде летом предстоит тяжелый выбор.
Сегодня, 09:23
Карло и Давиде Анчелотти / Getty Images
Карло и Давиде Анчелотти / Getty Images

По данным журналиста Марио Кортегана, Давиде Анчелотти является главным кандидатом на пост тренера Реймса.

Итальянцу предлагают долгосрочный контракт и ключевую роль в проекте, ориентированном на молодых игроков с целью выхода в еврокубки.

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В свою очередь Реал, где 34-летний специалист работает помощником у своего отца, не хочет его отпускать, считая его важной частью тренерского штаба. 

Отметим, сам Давиде заинтересован в начале карьеры главного тренера, однако не в данный момент. Не так давно он уже отклонил предложение из Саудовской Аравии, а переговоры с Севильей закончились неудачей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Давиде Анчелотти

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