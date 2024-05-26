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Анчелотти - о составе на финал ЛЧ: Будем вести дебаты до субботы

Итальянец пока не знает, кто сыграет в решающем матче сезона.
26 мая, 14:50
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

"У меня есть неделя, чтобы подумать об этом, у нас, очевидно, есть некоторые сомнения. До пятницы мы собираемся наслаждаться этим моментом, финалом. Мы собираемся максимально подготовиться к нему и постараемся выиграть матч в субботу".

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"Мне нравятся начавшиеся дебаты, и мы будем вести их до субботы. Мне это очень нравится", – сказал Анчелотти в интервью Marca.

Напомним, финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Реал состоится в субботу, 1 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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