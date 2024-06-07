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Польша - Украина: видео голов и обзор матча 07.06.2024

Вашему вниманию видеообзор и забитые мячи поединка.
Вчера, 22:58
Польша - Украина / Getty Images
Польша - Украина / Getty Images

В пятницу, 7 июня, в рамках товарищеского матча сборная Польши принимает Украину. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

"Желто-синие" умудрились пропустить трижды всего за чуть более 30 минут, и лишь ответить обоим голом лишь под занавес тайма.

Во второй половине игры забитых мячей не было, однако опасность у ворот сохранялась. Итог - обидное поражение украинской команды.

Вашему вниманию видеообзор поединка:

Статистика товарищеского матча Польша - Украина

Польша - Украина 3:1

Голы: Валукевич, 11, Зелиньски, 16, Романчук, 30 - Довбик, 41

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 17 - 14
Удары в створ: 8 - 3
Фолы: 6 - 11

Польша: Скорупски, Саламон, Кивер, Валюкевич (Берешиньски, 61), Залевски (Пухач, 72), Зелиньски (Левандовски, 61), Романчук (Модер, 60), Шиманьски, Скурась, Милик (Урбаньски, 5;  Калузиньски, 61), Букса.

Украина: Бущан, Тымчик, Бондарь, Таловеров, Миколенко (Зинченко, 46), Ярмоленко (Цыганков, 70), Зубков (Мудрик, 70), Сидорчук, Малиновский (Михайличенко, 70), Судаков (Шапаренко, 81), Довбик (Ванат, 76).

Предупреждения: Тымчик (49), Малиновский (56), Таловеров (86).

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