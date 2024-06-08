Рэтклифф хочет продать один из своих клубов
Сэр Джим Рэтклифф рассматривает продажу Ниццы, утверждает The Independent.
Напомним, что с сезона-2025/26 УЕФА планирует ужесточить правила касательно клубов с одним владельцем.
Ineos уже испытывали проблемы с участием в еврокубках из-за Манчестер Юнайтед и Ниццы, но УЕФА решил сделать исключение. Потому, чтобы избежать этой проблемы в будущем, Рэтклифф просто решил продать французский клуб.
Однако продать Ниццу не так просто. Проблема с продажей клуба заключается в крахе внутреннего телевизионного рынка Лиги 1, из-за чего потенциальные покупатели могут быть в меньшей степени заинтересованы в заключении сделки.
Однако у клуба есть и ряд личных преимуществ, которые могут заинтересовтаь покупателей. Например, привлекательное расположение.
Ранее также сообщалось, что легенда Арсенала усомнился в Артете.
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