Рэтклифф хочет продать один из своих клубов

Сэр Джим Рэтклифф рассматривает продажу Ниццы, утверждает The Independent.

Напомним, что с сезона-2025/26 УЕФА планирует ужесточить правила касательно клубов с одним владельцем.

Ineos уже испытывали проблемы с участием в еврокубках из-за Манчестер Юнайтед и Ниццы, но УЕФА решил сделать исключение. Потому, чтобы избежать этой проблемы в будущем, Рэтклифф просто решил продать французский клуб.

Однако продать Ниццу не так просто. Проблема с продажей клуба заключается в крахе внутреннего телевизионного рынка Лиги 1, из-за чего потенциальные покупатели могут быть в меньшей степени заинтересованы в заключении сделки.

Однако у клуба есть и ряд личных преимуществ, которые могут заинтересовтаь покупателей. Например, привлекательное расположение.

Ранее также сообщалось, что легенда Арсенала усомнился в Артете.

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