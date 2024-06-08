"Я соскучился по титулам": Моуринью объяснил, почему выбрал Турцию

Новый главный тренер Фенербхаче Жозе Моуринбю объяснил, почему выбрал именно турецкий клуб.

Португалец заявил, что Фенербахче, в отличие от его предыдущих команд, всегда борется за чемпионский титул, а именно этого ему и не хватало.

"Меня подвигло согласиться то, что я соскучился по борьбе за победу. В Роме мы не боролись за титул. Рома стремилась побеждать, потому что говорят, что команда всегда играет на победу, когда я в ней, но это не так. И ничего не изменилось с тех пор, как я ушел оттуда. То, чего мы добились в еврокубках, выбивалось из общего ряда, но в чемпионате мы были не в том положении, чтобы бороться за титул.

В еврокубках у Фенербахче, понятное дело, будут свои трудности, однако на национальном уровне... Исторически сложилось так, что за титул борются Фенербахче, Бешикташ, Галатасарай и Трабзонспор, и мы будем биться за титул – это меня мотивирует. Этого не было в Роме, этого не было в Тоттенхэме.

Мне не хватает обстановки, в которой нельзя терять очки и всегда нужно играть на победу", - цитирует португальца O Jogo.

Ранее также сообщалось, что еще один бывший клуб Моуринью претендует на "нового Кафу".

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