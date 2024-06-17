Судаков - о Мудрике: Он еще проявит себя в Челси, это лишь вопрос времени

Хавбек Шахтера не сомневается в способностях своего друга и бывшего одноклубника.

Чемпионат Европы 2024 года станет отличной возможностью вновь заявить о себе вингеру Челси и сборной Украины Михаилу Мудрику.

С такими словами поддержки выступил его бывший партнер по Шахтеру Георгий Судаков.

На вопрос, есть ли у Мудрика цель доказать свою состоятельность во время турнира в Германии, Судаков ответил: "Сто процентов. Миша – невероятный футболист, думаю, он приложит все усилия на этом турнире", - цитирует Георгий The Telegraph.

Что касается того, когда болельщики Челси смогут увидеть лучшее от Мудрика, Судаков добавил: "Думаю, это вопрос времени. Скоро вы все увидите".

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Напомним, что сборная Украины стартует на чемпионате Европы-2024 матчем против сборной Румынии. Эта встреча состоится в понедельник, 17 июня, в 16:00.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция, благодаря которой можно будет следить за событиями данного поединка.

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