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"Вижу себя в ТОП-5 лиг Европы": Судаков рассказал о планах на следующий сезон

Украинец рассчитывает сменить клубную прописку, зарекомендовав себя с лучшей стороны во время Евро-2024.
Сегодня, 14:11
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Своими выступлениями в сезоне-2023/24 полузащитник Шахтера Георгий Судаков обратил на себя внимание многих топовых клубов Европы.

Интерес к 21-летнему украинцу приписывают Арсеналу, Манчестер Сити и Челси. В связи с этим Георгий рассчитывает "получить повышение" сразу после чемпионата Европы-2024.

"Я вижу себя в пятёрке лучших европейских лиг, но не могу назвать конкретный клуб. Я понимаю, что это невероятная возможность проявить себя, готовлюсь морально и физически. Надеюсь, я смогу показать все, на что способен", - приводит слова Судакова The Telegraph.

"Конечно, я понимаю, что мое будущее зависит от этого турнира. Но для этого мне нужно быть на высоком уровне во время Евро. Поэтому я собираюсь сначала сосредоточиться на турнире, а потом будем смотреть, что произойдет дальше".

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Ранее Георгий Судаков поделился мыслями о том, какое значение для народа Украины имеют победы сборной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Георгий Судаков

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