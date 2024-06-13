Ванат и Судаков попали в список игроков, за которыми нужно следить на Евро

Авторитетное британское издание BBC опубликовало список из 24 игроков, за которыми надо внимательнее следить на Евро-2024.

В перечень попали два украинских футболиста, а именно Георгий Судаков и Владислав Ванат.

Хавбека сборной Украины охарактеризовали вот таким образом: "Динамичный и изобретательный атакующий полузащитник, которого считают едва ли не лучшим украинским игроком, который до сих пор играет в охваченной войной Украине.

В январе Шахтер отклонил большое предложение Наполи, но Судаков говорит, что пришло время забрать свою семью подальше от войны и уверен, что его желание осуществится - возможно, в Лондон, поскольку его связывали с Арсеналом, Тоттенхэмом и Челси".

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А про Ваната написали вот такое: "Ванат дебютировал на международной арене в июне прошлого года в матче с Германией и отличался высокой скоростью и контролем.

Вскоре после этого он подписал новое трехлетнее соглашение, чтобы остаться в Киеве, но, похоже, ему суждено было покинуть Украину рано или поздно. Этим летом он почти наверняка окажется позади Романа Яремчука и Артема Довбыка в составе сборной Украины Сергея Реброва, но может быть очень полезным со скамейки запасных.

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