"Может дойти до полуфинала": Луческу оценил шансы Украины на Евро-2024

Экс-тренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу в интервью румынским СМИ поделился мыслями о шансах сборной Украины на Евро-2024.

По словам специалиста, "желто-голубые" являются той командой, которая способна сотворить сюрприз на континентальном первенстве, и, возможно, дойдет даже до полуфинала.

Читай также: "Украина по всем параметрам превзошла нас": Тренер сборной Молдовы оценил соперника

"Из всех команд Востока, которые будут на этом Евро, Украина - лучшая. На самом деле я считаю, что сегодняшняя сборная Украины - лучшая сборная, которая у них была.

Лучшая за сборную Украины, которая 18 лет назад играла в четвертьфинале ЧМ-2006 в Германии? С этой командой покончено. Вот почему я считаю ее способной стать сюрпризом этого Евро. Может дойти даже до полуфинала", - приводит слова Луческу golazo.ro.

Отметим, что Украина сыграет с Румынией в группе Е. Также соперниками коллектива Сергея Реброва будут Бельгия и Словакия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!