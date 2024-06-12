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"Украина по всем параметрам превзошла нас": Тренер сборной Молдовы оценил соперника

Наставник молдовской команды высказался о поражении в товарищеском матче.
Вчера, 07:59
Сергей Клещенко / fmf.md
Сергей Клещенко / fmf.md

Главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко поделился мыслями о проигрыше Украине в товарищеском матче.

Накануне украинцы нанесли сопернику разгромное поражение со счетом 0:4.

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"Сборная Украины по всем параметрам превзошла нашу команду. Конечно, быстрый пропущенный мяч сыграл свою роль. Потом мы не смогли собраться.

Прежде всего, мы проиграли в страсти. Мы слишком бережно относились к сопернику. Не знаю, с чем это связано.

После перерыва моя команда пыталась изменить ситуацию. Может быть, в определенных моментах нам это удалось. Но мы пропустили еще два гола, и результат оказался закономерным", - приводит слова Клещенко официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Молдова - Украина (0:4).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Молдовы

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Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча
Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча

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