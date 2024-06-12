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"Не надо сравнивать Молдову с Румынией": Ребров подвел итоги последнего спарринга перед Евро-2024

Главный тренер сборной Украины проанализировал разгромную победу своей команды.
Вчера, 07:33
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал товарищеский матч с Молдовой.

Украинцы накануне в последнем перед Евро-2024 спарринге разгромили соперника со счетом 4:0.

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"Ошибки есть всегда, мы для того и проводим такие матчи. Нет разницы, победили мы или проиграли, очень важно проанализировать игру. Я уверен, что этот счет позволит сборной спокойно готовиться к Евро.

Это была последняя игра перед финальным турниром. Наши игроки понимали, что нужно дать темп. Молдова не была слабой, она старалась показать себя как можно лучше. Но мы доминировали в первом тайме, быстрый гол добавил нам уверенности.

Это важная для нас игра. Понимаю, что футболисты сборной Молдовы проводили последний матч перед отпуском. Мы удовлетворены тем, что сыграли против первого состава соперника, получили возможность подготовиться. Мы рады сыграть в Молдове. Конечно, все матчи, которые мы провели, помогли нам подготовиться.

Когда мы выбирали эти встречи, то искали соперников. Мы благодарны за то, что Молдова согласилась сыграть. Мы совершенно не считали, что Молдова по стилю игры может быть похожа на Румынию. Молдова - независимая страна, не надо сравнивать ее с Румынией.

Я доволен, что мы провели три спарринга, посмотрим, как будет чувствовать себя Миколенко. Игроки за счет матчей набирают оптимальную форму. У нас еще есть неделя тренировочного процесса, будем готовиться.

Что-то прогнозировать по Евро-2024 должны болельщики, а мы должны концентрироваться на каждом матче. Сейчас будем готовиться к серьезной игре с Румынией", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Молдова - Украина (0:4).

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Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча
Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча

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