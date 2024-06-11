Молдова - Украина 0:4: обзор матча и результат игры 11.06.2024

"Желто-синие" победили, но при этом потеряли важного исполнителя.

Во вторник, 11 июня, в Кишиневе состоялся товарищеский матч между сборными Молдовы и Украины.

Для команды Сергея Реброва это была последняя возможность подготовиться к предстоящему чемпионату Европы-2024.

С самых первых минут "желто-синие" захватили инициативу и уже на второй минуте встречи вышли вперед, благодаря голу Романа Яремчука - 15-го в футболке сборной.

Однако в середине первого тайма случилось худшее, что только можно было представить - игрок сборной Украины получил травму. Это Виталий Миколенко, который не до конца восстановился, получил болезненный удар по голеностопу, из-за чего он не смог продолжить матч.

На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу Украины: Георгий Судаков заметил забегание в штрафную в исполнении Виктора Цыганкова. Вингер Жироны, получив мяч, пробил в дальний угол без шансов для вратаря.

Источник: УАФ

Сразу после отдыха на поле вместо Яремчука вышел одноклубник Цыганкова Артем Довбик и спустя пару минут он отметился юбилейным голом за сборную Украины.

Судаков тем временем оформил свой второй ассист за вечер. Но на этом хавбек Шахтера не остановился. На 54-й минуте Судаков и Довбик поменялись ролями: сыграв в стенку, полузащитник забил четвертый гол команды Реброва.

Ближе к середине второй половины поединка Сергей Станиславович провел некоторые замены, но до конца матча счет больше не менялся.

Сборная Украины завершила подготовку к Евро-2024 разгромной победой над сборной Молдовы. Напомним, что украинцы стартуют на чемпионате Европы-2024 17 июня игрой против Румынии.

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Статистика товарищеского матча Молдова - Украина

Молдова - Украина 0:4

Голы: Яремчук, 2, Цыганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 54.

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 9 - 15

Удары в створ: 2 - 8

Фолы: 8 - 14

Атаки: 85 - 150

Молдова: Райлян - Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмак (Мудрак, 60), Рябчук - Раце (Богачук, 78), Йонице (Постолаки, 46) - Моцпан (Стине, 46), Николаеску (Клещенко, 60), Дамашкан (Каймаков, 46).

Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Зинченко, 30) - Степаненко (Бражко, 68), Шапаренко (Малиновский, 78), Судаков - Цыганков (Ярмоленко, 68), Яремчук (Довбик, 46), Мудрик (Зубков, 68).

Предупреждения: Ярмоленко, Конопля.

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