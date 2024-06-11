Гол в ворота Молдовы - 15-й для Яремчука в футболке сборной Украины
Во вторник, 11 июня, в Кишиневе в рамках товарищеского матча сошлись сборные Молдовы и Украины.
Уже на второй минуте подопечные Сергея Реброва вышли вперед.
Николай Матвиенко ударом головой выбил мяч вперед с центра поля. Экс-украинец Владислав Бабогло позволил мячу перепрыгнуть через себя, чем и воспользовался Роман Яремчук.
Форвард нерабочей левой ногой нанес удар в касание, поразив левую "девятку" ворот молдавской сборной.
Видео гола Романа Яремчука:
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Стоит отметить, что этот гол стал для Яремчука 15-м в составе сборной Украины. Интересно, что по этому показателю он догнал своего наставника - Ребров также забил 15 голов в желто-синей футболке.
К тому же, Яремчук забил свой 15-й гол в своей юбилейной 50-й игре за украинскую сборную.
Лучшие бомбардиры сборной Украины за всю историю
- Андрей Шевченко - 48 голов (111 матчей);
- Андрей Ярмоленко - 46 голов (118 матчей);
- Евгений Коноплянка - 21 гол (87 матчей);
- Роман Яремчук - 15 голов (50 матчей);
- Сергей Ребров - 15 голов (75 матчей).
Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными Молдовы и Украины.
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