Гол в ворота Молдовы - 15-й для Яремчука в футболке сборной Украины

Форвард догнал своего тренера по количеству результативных ударов в составе украинской команды.

Во вторник, 11 июня, в Кишиневе в рамках товарищеского матча сошлись сборные Молдовы и Украины.

Уже на второй минуте подопечные Сергея Реброва вышли вперед.

Николай Матвиенко ударом головой выбил мяч вперед с центра поля. Экс-украинец Владислав Бабогло позволил мячу перепрыгнуть через себя, чем и воспользовался Роман Яремчук.

Форвард нерабочей левой ногой нанес удар в касание, поразив левую "девятку" ворот молдавской сборной.

Видео гола Романа Яремчука:

Читай также: Довбик достиг устной договоренности о контракте с Атлетико

Стоит отметить, что этот гол стал для Яремчука 15-м в составе сборной Украины. Интересно, что по этому показателю он догнал своего наставника - Ребров также забил 15 голов в желто-синей футболке.

К тому же, Яремчук забил свой 15-й гол в своей юбилейной 50-й игре за украинскую сборную.

Лучшие бомбардиры сборной Украины за всю историю

Андрей Шевченко - 48 голов (111 матчей); Андрей Ярмоленко - 46 голов (118 матчей); Евгений Коноплянка - 21 гол (87 матчей); Роман Яремчук - 15 голов (50 матчей); Сергей Ребров - 15 голов (75 матчей).

Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными Молдовы и Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!