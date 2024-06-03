Молдова - Украина: онлайн трансляция товарищеского матча 11.06.2024

Сборная Украины после спаррингов с Германией и Польшей свой следующий товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2024 проведет во вторник, 11 июня.

В последнем перед чемпионатом Европы контрольном поединке соперником подопечных Сергея Реброва станет национальная команда Молдовы.

Поединок состоится в Кишиневе на стадионе Зимбру. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Молдова - Украина

Трансляция матча будет доступна в этой новости 11 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

Между собой за свою историю Молдова и Украина провели пять матчей, а преимущество в личных встречах на стороне украинской сборной. "Сине-желтые" одержали три победы, а два поединка свели вничью.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией. Молдова пробиться на чемпионат Европы не смогла.

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