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Довбик достиг устной договоренности о контракте с Атлетико

Теперь нужно, чтобы клубы смогли прийти к согласию относительно суммы трансфера.
11 июня, 17:23
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Артем Довбик провел выдающийся сезон, что привело к интересу к персоне украинского форварда Жироны со стороны топовых европейских клубов.

И, судя по всему, один из них убедил украинца согласиться на переход.

Как сообщает журналист Sky Sports Патрик Бергер, Атлетико достиг устной договоренности с Довбиком - Артем хочет сделать следующий шаг в своей испанской карьере.

По информации источника, сумма отступных за форварда сборной Украины составляет 40 миллионов евро.

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На Довбика также претендует Наполи, но именно команда Диего Симеоне лидирует в гонке за футболиста.

Напомним, что ранее стало известно о желании Милана приобрести Артема Довбика, чью кандидатуру одобрил советник владельца "россонери" Златан Ибрагимович.

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