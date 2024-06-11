Жирона уже нашла замену Довбику, но придется побить собственный рекорд

Каталонская Жирона уже определилась с заменой Артему Довбику, пишет Maisfutebol.

По информации издания, клуб уже сделал предложение Браге по 24-летнему Абелю Руису, однако получила отказ.

Португальский клуб не против продать нападающего, но требует за него не менее 15 млн евро, а это в два раза больше, чем каталонцы заплатили за Довбика.

При этом, и сам украинец вырос в цене, и у клуба есть все шансы хорошо заработать на его продаже.

В прошлом сезоне Абель Руис провел 48 матчей, в которых отличился лишь восемью голами. Трансфермаркт оценивает его в 12 млн евро.

Ранее также сообщалось, что главная цель еровпейских грандов решил остаться в своем клубе еще на сезон.

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