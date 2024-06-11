Талантливый форвард отказал европейским грандам

Нападающий РБ Лейпциг Беньямин Шешко принял решение касательно своей дальнейшей карьеры, утверждает Фабрицио Романо.

Напомним, что 21-летний словенец входит в шорт-листы практически всех европейских грандов и считается одим из самых перспективных форвардов.

Отступные игрока составляли 65 млн евро, но никто не успел использовать этот пункт, так как Шешко принял новый контракт от "быков".

Инсайдер не уточняет, на каких именно условиях был подписан новый контракт, однако известно, что форвард получил улучшенные условия, а также джентельменское соглашение касательно его будущего ухода из клуба.

Ранее также Хуммельс рассказал, при каком условии останется в Боруссии.

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