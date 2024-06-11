Довбик обошел Гусина, Воробья и Зинченко по количеству голов за сборную Украины

В рамках товарищеского матча в Кишиневе сборная Украины сошлась со сборной Молдовы.

В перерыве главный тренер украинцев Сергей Ребров решил заменить Романа Яремчука, который забил в первом тайме свой 15-й гол за сборную. Вместо него на поле появился Артем Довбик.

И спустя всего пару минут форвард Жироны поразил ворота оппонента. Георгий Судаков отдал передачу в штрафную на Довбика, а тот оттеснил корпусом защитника и мощно пробил в ближний угол.

Видео гола Артема Довбика:

Для Довбика данный гол стал уже десятым в составе сборной Украины. По этому показателю он вышел на чистое десятое место, оставив позади Андрей Гусина, Андрея Воробья и Александра Зинченко, каждый из которых имеет на своем счету девять голов за "желто-синих".

Лучшие бомбардиры сборной Украины за всю историю

Андрей Шевченко - 48 голов (111 матчей); Андрей Ярмоленко - 46 голов (118 матчей); Евгений Коноплянка - 21 гол (87 матчей); Роман Яремчук - 15 голов (50 матчей); Сергей Ребров - 15 голов (75 матчей); Олег Гусев - 13 голов (98 матчей); Виктор Цыганков - 12 голов (53 матча); Сергей Назаренко - 12 голов (56 матчей); Евгений Селезнев - 11 голов (58 матчей); Артем Довбик - 10 голов (27 матчей).

Ранее стало известно, что Артем Довбик договорился о смене клубной прописки - форвард Жироны планирует продолжить карьеру в составе Атлетико.

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