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Довбик обошел Гусина, Воробья и Зинченко по количеству голов за сборную Украины

Лучший бомбардир чемпионата Испании прошедшего сезона продолжает клепать голы.
11 июня, 20:36
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках товарищеского матча в Кишиневе сборная Украины сошлась со сборной Молдовы.

В перерыве главный тренер украинцев Сергей Ребров решил заменить Романа Яремчука, который забил в первом тайме свой 15-й гол за сборную. Вместо него на поле появился Артем Довбик.

И спустя всего пару минут форвард Жироны поразил ворота оппонента. Георгий Судаков отдал передачу в штрафную на Довбика, а тот оттеснил корпусом защитника и мощно пробил в ближний угол.

Видео гола Артема Довбика:

Для Довбика данный гол стал уже десятым в составе сборной Украины. По этому показателю он вышел на чистое десятое место, оставив позади Андрей Гусина, Андрея Воробья и Александра Зинченко, каждый из которых имеет на своем счету девять голов за "желто-синих".

Лучшие бомбардиры сборной Украины за всю историю

  1. Андрей Шевченко - 48 голов (111 матчей);
  2. Андрей Ярмоленко - 46 голов (118 матчей);
  3. Евгений Коноплянка - 21 гол (87 матчей);
  4. Роман Яремчук - 15 голов (50 матчей);
  5. Сергей Ребров - 15 голов (75 матчей);
  6. Олег Гусев - 13 голов (98 матчей);
  7. Виктор Цыганков - 12 голов (53 матча);
  8. Сергей Назаренко - 12 голов (56 матчей);
  9. Евгений Селезнев - 11 голов (58 матчей);
  10. Артем Довбик - 10 голов (27 матчей).

Ранее стало известно, что Артем Довбик договорился о смене клубной прописки - форвард Жироны планирует продолжить карьеру в составе Атлетико.

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