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Миколенко не смог продолжить матч с Молдовой из-за травмы

Ужасные новости за несколько дней до старта чемпионата Европы.
11 июня, 19:49
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Во вторник, 11 июня, сборная Украины встретилась со сборной Молдовы в рамках товарищеского матча.

К сожалению, уже по ходу первого тайма главному тренеру "желто-синих" Сергею Реброву пришлось делать вынужденную замену.

Это Виталий Миколенко не смог продолжить встречу из-за повреждения левой ноги. На 30-й минуте вместо него на поле вышел Александр Зинченко.

На 25-й минуте Артур Крачун в подкате выбил мяч из ног Миколенко, задев при этом правый голеностоп украинца.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Виталий попробовал продолжить матч, но в дальнейшем эпизоде он рухнул на газон, после чего его поменяли.

Стоит отметить, что из-за травмы левого голеностопа 25-летний защитник пропустил последние четыре матча Эвертона в сезоне-2023/24.

Теперь его участие на предстоящем чемпионат Европы-2024 находится под большим вопросом, ведь сборная Украины проведет свой первый поединок на турнире уже 17 июня.

Напомним, что на старте матча своим 15-м голом в составе сборной Украины отметился Роман Яремчук, который повторил результат Реброва.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Виталий Миколенко

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