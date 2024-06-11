Миколенко не смог продолжить матч с Молдовой из-за травмы
Во вторник, 11 июня, сборная Украины встретилась со сборной Молдовы в рамках товарищеского матча.
К сожалению, уже по ходу первого тайма главному тренеру "желто-синих" Сергею Реброву пришлось делать вынужденную замену.
Это Виталий Миколенко не смог продолжить встречу из-за повреждения левой ноги. На 30-й минуте вместо него на поле вышел Александр Зинченко.
На 25-й минуте Артур Крачун в подкате выбил мяч из ног Миколенко, задев при этом правый голеностоп украинца.
Виталий попробовал продолжить матч, но в дальнейшем эпизоде он рухнул на газон, после чего его поменяли.
Стоит отметить, что из-за травмы левого голеностопа 25-летний защитник пропустил последние четыре матча Эвертона в сезоне-2023/24.
Теперь его участие на предстоящем чемпионат Европы-2024 находится под большим вопросом, ведь сборная Украины проведет свой первый поединок на турнире уже 17 июня.
Напомним, что на старте матча своим 15-м голом в составе сборной Украины отметился Роман Яремчук, который повторил результат Реброва.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!