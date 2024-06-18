Манчестер Юнайтед установит необычный рекорд АПЛ в сезоне-2024/25
Манкунианцам очень везет с тем, чтобы начинать дома.
АПЛ опубликовала расписание на сезон-2024/25, который поспособствовал первому рекорду кампании, которая еще не началась.
Манчестер Юнайтед начнет чемпионат Англии матчем с Фулхэмом на Олд Траффорд и установит тем самым необычное достижение.
"Красные дьяволы" 8-й сезон подряд будут начинать АПЛ с домашнего матча, что ранее не удавалось ни одной команде в истории лиги.
Напомним, ранее сообщалось, что Ман Юнайтед намерен подписать защитника Баварии
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