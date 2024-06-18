Челси против Ман Сити уже в первом туре: АПЛ опубликовала расписание сезона-2024/25
Зрители уже на старте увидят топовый поединок.
АПЛ опубликовала полноценное расписание сезона-2024/25.
Уже в первом туре болельщиков ждет топовая вывеска - матч между Челси Михаила Мудрика и Манчестер Сити.
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Что касается матчей других команд с украинскими игроками в составе, то Арсенал Александра Зинченко сыграет с Ноттингемом, Брентфорд Егора Ярмолюка начнет сезон матчем против Кристал Пэлас, Борнмут Ильи Забарного будет противостоять Ноттингему, а Эвертон Виталия Миколенко встретится с Брайтоном.
🚨 Announce 2024/25 Premier League fixtures 🚨 pic.twitter.com/g7PU3duDV6— Premier League (@premierleague) June 18, 2024
С полным расписанием сезона можно ознакомиться на сайте лиги.
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