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Челси против Ман Сити уже в первом туре: АПЛ опубликовала расписание сезона-2024/25

Зрители уже на старте увидят топовый поединок.
Сегодня, 11:04
Getty Images
Getty Images

АПЛ опубликовала полноценное расписание сезона-2024/25.

Уже в первом туре болельщиков ждет топовая вывеска - матч между Челси Михаила Мудрика и Манчестер Сити.

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Что касается матчей других команд с украинскими игроками в составе, то Арсенал Александра Зинченко сыграет с Ноттингемом, Брентфорд Егора Ярмолюка начнет сезон матчем против Кристал Пэлас, Борнмут Ильи Забарного будет противостоять Ноттингему, а Эвертон Виталия Миколенко встретится с Брайтоном.

С полным расписанием сезона можно ознакомиться на сайте лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити АПЛ

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