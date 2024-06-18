Челси против Ман Сити уже в первом туре: АПЛ опубликовала расписание сезона-2024/25

Зрители уже на старте увидят топовый поединок.

АПЛ опубликовала полноценное расписание сезона-2024/25.

Уже в первом туре болельщиков ждет топовая вывеска - матч между Челси Михаила Мудрика и Манчестер Сити.

Читай также: Топ-клуб АПЛ включился в гонку за Довбиком

Что касается матчей других команд с украинскими игроками в составе, то Арсенал Александра Зинченко сыграет с Ноттингемом, Брентфорд Егора Ярмолюка начнет сезон матчем против Кристал Пэлас, Борнмут Ильи Забарного будет противостоять Ноттингему, а Эвертон Виталия Миколенко встретится с Брайтоном.

🚨 Announce 2024/25 Premier League fixtures 🚨 pic.twitter.com/g7PU3duDV6 — Premier League (@premierleague) June 18, 2024

С полным расписанием сезона можно ознакомиться на сайте лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!