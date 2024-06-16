Топ-клуб АПЛ включился в гонку за Довбиком

Лондонский Арсенал может подписать еще одного украинца.

Как сообщает журналист Руди Галетти, "канониры" рассматривают подписание форварда Жироны и сборной Украины Артема Довбыка.

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Отмечается, что Артем является лишь одним из вариантов усиления атаки для английского топ-клуба.

Также Галетти подтвердил, что на уровне с Атлетико в услугах украинца заинтересован итальянский Наполи.

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