Топ-клуб АПЛ включился в гонку за Довбиком
Арсенал рассматривает приобретение украинского форварда
Лондонский Арсенал может подписать еще одного украинца.
Как сообщает журналист Руди Галетти, "канониры" рассматривают подписание форварда Жироны и сборной Украины Артема Довбыка.
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Отмечается, что Артем является лишь одним из вариантов усиления атаки для английского топ-клуба.
Также Галетти подтвердил, что на уровне с Атлетико в услугах украинца заинтересован итальянский Наполи.
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