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Топ-клуб АПЛ включился в гонку за Довбиком

Арсенал рассматривает приобретение украинского форварда
Сегодня, 12:05
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Лондонский Арсенал может подписать еще одного украинца.

Как сообщает журналист Руди Галетти, "канониры" рассматривают подписание форварда Жироны и сборной Украины Артема Довбыка.

Читай также: Атлетико должен продать двух своих форвардов прежде чем приобрести Довбика

Отмечается, что Артем является лишь одним из вариантов усиления атаки для английского топ-клуба.

Также Галетти подтвердил, что на уровне с Атлетико в услугах украинца заинтересован итальянский Наполи.

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