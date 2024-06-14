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Атлетико должен продать двух своих форвардов прежде чем приобрести Довбика

"Матрасникам" надо с кем-то попрощаться.
Вчера, 21:42
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

У Атлетико возникли трудности с трансфером Артема Довбыка.

Как сообщает Mundo Deportivo, "матрасники" сначала должны продать кого-то из своих нападающих. которых сейчас у клуба сразу 7.

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Ожидается, что мадридцы попрощаются с двумя игроками на позиции центрфорварда и только после этого снова попытаются подписать Довбыка.

Одним из игроков, которого лишится Диего Симеоне, скорее всего, станет Жоау Фелиш, который может перейти в Барселону.

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