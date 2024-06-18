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Брат Мбаппе покинул ПСЖ на правах свободного агента

Этан не сумеет построить карьеру в парижском гранде.
Вчера, 22:54
Этан Мбаппе / Getty Images
Этан Мбаппе / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Этан Мбаппе объявил о своем уходе из парижского клуба.

У 17-летнего игрока заканчивается контракт с клубом 30 июня текущего года, а новое соглашение стороны решили не подписывать.

Мбаппе находился в системе ПСЖ с 2019 года. За первую команду дебютировал в этом сезоне, проведя 5 матчей без результативных действий. 

Напомним, Реал официально объявил о подписании Килиана Мбаппе.

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