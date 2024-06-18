Брат Мбаппе покинул ПСЖ на правах свободного агента
Этан не сумеет построить карьеру в парижском гранде.
Полузащитник ПСЖ Этан Мбаппе объявил о своем уходе из парижского клуба.
У 17-летнего игрока заканчивается контракт с клубом 30 июня текущего года, а новое соглашение стороны решили не подписывать.
Мбаппе находился в системе ПСЖ с 2019 года. За первую команду дебютировал в этом сезоне, проведя 5 матчей без результативных действий.
Напомним, Реал официально объявил о подписании Килиана Мбаппе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!