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ПСЖ задолжал космическую сумму Мбаппе

Парижане решили насолить звездному футболисту, который ушел в Реал.
Сегодня, 14:03
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе требует от ПСЖ выплатить ему заработную плату.

Как сообщает L’Équipe, парижский клуб с апреля не выплачивает зарплату и бонусы нападающему.

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Общая сумма задолженности составляет около 100 миллионов евро.

Отмечается, что Мбаппе уже отправил парижанам письмо с требованием выплатить деньги.

Напомним, недавно Килиан перешел в Реал на правах свободного агента. Соглашение с парижским клубом рассчитано до 30 июня.

Ранее Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал.

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