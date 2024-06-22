ПСЖ задолжал космическую сумму Мбаппе
Парижане решили насолить звездному футболисту, который ушел в Реал.
Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе требует от ПСЖ выплатить ему заработную плату.
Как сообщает L’Équipe, парижский клуб с апреля не выплачивает зарплату и бонусы нападающему.
Читай также: Брат Мбаппе покинул ПСЖ на правах свободного агента
Общая сумма задолженности составляет около 100 миллионов евро.
Отмечается, что Мбаппе уже отправил парижанам письмо с требованием выплатить деньги.
Напомним, недавно Килиан перешел в Реал на правах свободного агента. Соглашение с парижским клубом рассчитано до 30 июня.
Ранее Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!