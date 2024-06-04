Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал
Португалец оставил послание для французской звезды.
Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду прокомментировал переход Килиана Мбаппе в Реал.
Португалец оставил комментарий под постом в Instagram француза о переходе в мадридский клуб.
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"Моя очередь. С нетерпением ожидаю увидеть, как ты будешь сиять на Бернабеу", - написал Роналду.
Мбаппе заключил контракт с испанским клубом на пять лет.
Ранее стало известно, сколько Килиан будет получать в Реале.
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