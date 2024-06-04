Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду прокомментировал переход Килиана Мбаппе в Реал.

Португалец оставил комментарий под постом в Instagram француза о переходе в мадридский клуб.

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"Моя очередь. С нетерпением ожидаю увидеть, как ты будешь сиять на Бернабеу", - написал Роналду.

Мбаппе заключил контракт с испанским клубом на пять лет.

Ранее стало известно, сколько Килиан будет получать в Реале.

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