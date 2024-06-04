Мбаппе: Руководство ПСЖ сказало, что я не буду играть весь сезон, но Энрике спас меня

Футболист рассказал о сложной ситуации, в которой он оказался из-за отказа продлевать контракт с парижанами.

В понедельник, 3 июня, мадридский Реал объявил о переходе звездного форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Обсуждая свой переход, 25-летний игрок сборной Франции рассказал о непростой ситуации, с которой он столкнулся перед стартом прошедшего сезона.

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Сразу после того, как руководство ПСЖ поняло, что футболист не станет подписывать новый контракт, оно заявило, что Килиан больше не сыграет за клуб.

Он рисковал полностью пропустить сезон-2023/24, но главный тренер Луис Энрике и спортивный директор Луиш Кампуш убедили руководство отказаться от этой идеи.

"Они (руководство ПСЖ) дали мне понять, что я не буду играть весь сезон. Они сказали мне это в лицо, они говорили со мной жестоко, они сказали мне это", - цитирует Мбаппе Marca.

"Но Луис Энрике и Луиш Кампуш спасли меня. Без них я бы не вернулся на поле. Это правда, и именно поэтому я всегда был так благодарен тренеру и спортивному директору".

Ранее бывший агент Килиана Мбаппе рассказал, в каком клубе футболист мог оказаться еще до перехода в ПСЖ.

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