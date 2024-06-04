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Экс-агент рассказал, в каком клубе мог оказаться Мбаппе после Монако

Каталонцы определенно не в восторге от своих решений.
Сегодня, 14:07
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Бывший футбольный агент Хосеп Мария Мингелья рассказал, что Килиан Мбаппе мог оказаться в Барселоне.

В 2016 году он узнал, что Монако готов распродать свой состав, так что первым делом он предложил Барселоне выкупить Мбаппе.

Однако тогдашнее руководство каталонцев решило, что под стиль команды куда лучше подойдет Усман Дембеле, которого и купили за 135 млн евро.

"Мой сын, который был во Франции, сказал мне, что Монако распродает команду. Тогда я поговорил лично с родителями Килиана Мбаппе. Парню было 18 лет, и на фоне ухода Неймара он сказал мне, что с удовольствием перейдет в Барсу.

Я сообщил об этом Барселоне, но они ответили, что за ту же цену будет лучше подписать Дембеле. Они считали, что тогдашний игрок дортмундской Боруссии больше соответствует их стилю игры. Это короткая, но печальная история.", - цитирует Мингелью Marca.

Напомним, что Реал еще должен выплатить Мбаппе существенный подписной бонус.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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