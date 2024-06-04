Реал должен выплатить Мбаппе солидный подписной бонус

Теперь понятно, почему француза не убедили деньги Аль-Хелаифи.

Мадридский Реал должен выплатить Килиану Мбаппе огромный подписной бонус, утверждает The Telegraph.

Издание пишет, что подписной бонус француза составил космические 150 млн евро. Очеивдно, что такую сумму клуб не может выплатить одним платежом.

Мадридский клуб обязался выплатить всю сумму в течение следующих пяти лет. И это не учитывая, что зарплата форварда составит еще по 15 млн евро ежегодно.

Напомним, что Килиан Мбаппе присоединился к мадридскому Реалу на правах свободного агента, покинув ПСЖ.

Ранее также сообщалось, что Барселона подозревает своего игрока в переговорах с другим клубом.

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