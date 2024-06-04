iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Барселоне считают, что их игрок специально затягивает продление контракта

Рональд Араухо играет с клубом в опасную игру.
Сегодня, 12:47
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Барселона опасается, что Рональд Араухо ведет переговоры с другим клубом, пишет AS.

Напомним, что уругваец до сих пор не продлил соглашение с каталонцами и продолжает затягивать процесс.

Агнеты игрока постоянно переносят встречи с представителями Барселоны, а потому в клубе начинают думать, что игрок получил от какого-то клуба щедрое предложение.

При этом также в клубе считают, что Араухо не намерен уходить, а просто пытается добиться более приемлемых для себя условий контракта.

В Барселоне не намерены играть с защитником, потому, если он не продлил контракт, клуб будет готов просто продать Араухо. Защитник оценивается клубом в 80 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Хави надеялся заменить Левандовски украинским форвардом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рональд Араухо

Статьи по теме

Новый тренер Барселоны попросил клуб несколько изменить трансферные планы Новый тренер Барселоны попросил клуб несколько изменить трансферные планы
Один из лидеров Барселоны может больше не сыграть за клуб Один из лидеров Барселоны может больше не сыграть за клуб
Один из лидеров Барселоны изъявил желание остаться в клубе Один из лидеров Барселоны изъявил желание остаться в клубе
Араухо - самый "привозящий" игрок Ла Лиги этого сезона Араухо - самый "привозящий" игрок Ла Лиги этого сезона
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус догнал Беллингема
просмотров

Последние новости

Бокс16:17
Дюбуа изъявил желание провести реванш с Усиком
Теннис15:55
Ролан Гаррос (ATP): Димитров - Зиннер, Циципас - Алькарас в полуфинале
Европа15:40
Атлетико пытается переманить почти 100-миллионного форварда
Теннис15:32
Ролан Гаррос (WTA): Гауфф выбила Жабер и вышла в полуфинал, где сыграет со Швентек
Европа15:20
Лидер Ман Сити признал, что готов к переезду в Саудовскую Аравию
Теннис15:10
Украинцы на Ролан Гаррос-2024: Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда, Костюк сыграет в 1/8
Европа14:51
Манчестер Юнайтед обсудит с Санчо его судьбу в клубе перед предсезонкой
Формула 114:47
Перес подписал с Ред Булл новый контракт - Bild
Европа14:20
Команда бывшего чемпиона мира по боксу намерена инвестировать в английский клуб
Европа14:07
Экс-агент рассказал, в каком клубе мог оказаться Мбаппе после Монако
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK