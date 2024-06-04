В Барселоне считают, что их игрок специально затягивает продление контракта

Барселона опасается, что Рональд Араухо ведет переговоры с другим клубом, пишет AS.

Напомним, что уругваец до сих пор не продлил соглашение с каталонцами и продолжает затягивать процесс.

Агнеты игрока постоянно переносят встречи с представителями Барселоны, а потому в клубе начинают думать, что игрок получил от какого-то клуба щедрое предложение.

При этом также в клубе считают, что Араухо не намерен уходить, а просто пытается добиться более приемлемых для себя условий контракта.

В Барселоне не намерены играть с защитником, потому, если он не продлил контракт, клуб будет готов просто продать Араухо. Защитник оценивается клубом в 80 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Хави надеялся заменить Левандовски украинским форвардом.

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