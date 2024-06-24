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Виноват Мбаппе? Футболист Реала решил покинуть клуб

Хоселу готов сменить команду.
Сегодня, 15:56
Хоселу / Getty Images
Хоселу / Getty Images

Форвард Хоселу решил покинуть Реал. Об этом сообщает издание COPE.

Клуб был готов выкупить 34-летнего нападающего у Эспаньола после аренды за 1,5 млн евро и предложить ему контракт на один год.

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Однако, сам Хоселу захотел сменить команду из-за прихода в Реал Килиана Мбаппе и Эндрика. Вскоре станет известен новый клуб испанца, ожидается, что это будет команда из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне нападающий отыграл 34 матча в рамках Ла Лиги, в которых он отличился десятью голами и двумя ассистами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе Хоселу

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