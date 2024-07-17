Миколенко пропустит предсезонный сбор Эвертона в Ирландии

Эвертон объявил список футболистов, которые поехали на предсезонные сборы в Ирландии.

Там не нашлось места для украинца Виталия Миколенко, который получил травму на Евро-2024.

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Тренер "ирисок" Шон Дайч отметил, что Виталий пропустит лишь часть предсезонной подготовки. На следующей неделе футболист уже должен быть доступен и тренироваться вместе со своей командой.

"Миколенко все еще восстанавливается после травмы – ничего серьезного. Он присоединится к команде позже на этой неделе или в начале следующей", — сказал наставник мерсисайдцев.

В кампании-2023/24 левый защитник провел 34 матча в АПЛ, забив 2 гола.

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