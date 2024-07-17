Миколенко пропустит предсезонный сбор Эвертона в Ирландии
Эвертон объявил список футболистов, которые поехали на предсезонные сборы в Ирландии.
Там не нашлось места для украинца Виталия Миколенко, который получил травму на Евро-2024.
Читай также: Эвертон отклонил первое предложение Манчестер Юнайтед по своему лидеру
Тренер "ирисок" Шон Дайч отметил, что Виталий пропустит лишь часть предсезонной подготовки. На следующей неделе футболист уже должен быть доступен и тренироваться вместе со своей командой.
"Миколенко все еще восстанавливается после травмы – ничего серьезного. Он присоединится к команде позже на этой неделе или в начале следующей", — сказал наставник мерсисайдцев.
В кампании-2023/24 левый защитник провел 34 матча в АПЛ, забив 2 гола.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!