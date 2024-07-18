Реал объявил о подписании контракта с легендой клуба
Лукас Васкес продолжит играть за мадридский коллектив.
Мадридский Реал сообщил о том, что подписал новый контракт с правым защитником Лукасом Васкесом.
Соглашение рассчитано до лета следующего года.
✍️ #LucasVázquez2025 ✍️ pic.twitter.com/8cQzHFM2cK— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 18, 2024
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Васкес перешел в Реал в 2007 году. За это время он провел 349 игр, в которых забил 36 голов и сделал 52 голевые передачи. Вместе с командой он выиграл 21 трофей.
Ранее сообщалось, что Модрич переподписал контракт с Реалом.
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