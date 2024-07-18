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Реал объявил о подписании контракта с легендой клуба

Лукас Васкес продолжит играть за мадридский коллектив.
Сегодня, 14:10
Лукас Васкес / Getty Images
Лукас Васкес / Getty Images

Мадридский Реал сообщил о том, что подписал новый контракт с правым защитником Лукасом Васкесом.

Соглашение рассчитано до лета следующего года.

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Васкес перешел в Реал в 2007 году. За это время он провел 349 игр, в которых забил 36 голов и сделал 52 голевые передачи. Вместе с командой он выиграл 21 трофей.

Ранее сообщалось, что Модрич переподписал контракт с Реалом.

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