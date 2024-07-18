Реал объявил о подписании контракта с легендой клуба

Мадридский Реал сообщил о том, что подписал новый контракт с правым защитником Лукасом Васкесом.

Соглашение рассчитано до лета следующего года.

Читай также: Названа сумма, за которую Реал готов продать Лунина

Васкес перешел в Реал в 2007 году. За это время он провел 349 игр, в которых забил 36 голов и сделал 52 голевые передачи. Вместе с командой он выиграл 21 трофей.

Ранее сообщалось, что Модрич переподписал контракт с Реалом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!