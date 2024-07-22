Манчестер Юнайтед может перехватить еще одного игрока у Милана с согласованным контрактом

Манчестер Юнайтед зацікавився хавбеком Монако Юссуфом Фофана, стверджує ] Фабріс Гокінс.

Журналіст пише, що манкуніанці і ще один клуб з Ліги чемпіонів стали пильніше стежити за півзахисником збірної Франції.

При цьому, зазначимо, що у Фофана вже узгоджений контракт з Міланом, клубам залишилося тільки домовитися між собою.

Те ж саме парою тижнів раніше було і з Джошуа Зіркзе, якого МЮ повів за крок до переходу в Мілан.

Раніше також повідомлялося, що ветеран АПЛ вирішив відновити кар'єру в 43 роки.

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