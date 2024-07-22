Манчестер Юнайтед может перехватить еще одного игрока у Милана с согласованным контрактом
Теперь под прицелом Юссуф Фофана.
Манчестер Юнайтед зацікавився хавбеком Монако Юссуфом Фофана, стверджує ] Фабріс Гокінс.
Журналіст пише, що манкуніанці і ще один клуб з Ліги чемпіонів стали пильніше стежити за півзахисником збірної Франції.
При цьому, зазначимо, що у Фофана вже узгоджений контракт з Міланом, клубам залишилося тільки домовитися між собою.
Те ж саме парою тижнів раніше було і з Джошуа Зіркзе, якого МЮ повів за крок до переходу в Мілан.
Раніше також повідомлялося, що ветеран АПЛ вирішив відновити кар'єру в 43 роки.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!