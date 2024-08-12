Дело 115: Манчестер Сити грозит исключение из АПЛ в случае доказательства самых серьезных нарушений

В сентябре начнется слушание дела, от вердикта которого зависит дальнейшая судьба "горожан".

Слушания против Манчестер Сити по 115 предполагаемым нарушениям правил Английской Премьер-лиги начнутся в следующем месяце, сообщает The Times.

Ожидалось, что независимая комиссия начнет работу в ноябре, но источники, знакомые с делом, сообщили, что теперь она должна начаться в середине-конце сентября, если не произойдет дальнейших юридических задержек.

Слушания продлятся десять недель, и ожидается, что члены комиссии вынесут свой вердикт в начале 2025 года.

Результат отдельного судебного дела "горожан" о нарушении правил АПЛ о сделках со связанными сторонами (APT), должен быть объявлен в ближайшие две недели, что позволит провести слушания по 115 обвинениям раньше.

Пеп Гвардиола / Источник: Getty Images

Читай также: Один из лидеров Ман Сити определился с будущим

По информации источника, Манчестер Сити грозит вылет из Премьер-лиги, если будут доказаны самые серьезные обвинения.

Напомним, что предполагаемые нарушения правил включают в себя непредоставление точной финансовой информации за девять отдельных сезонов.

Клуб не предоставил полную информацию о зарплате бывшего тренера Роберто Манчини за четыре сезона (2009-2013) и не предоставил полную информацию о вознаграждениях игроков, в том числе бывшего полузащитника Яя Туре, за шесть сезонов (2010–2016).

Сити также предъявлено обвинение в отказе сотрудничать со следствием и не предоставлять требуемые документы в течение пяти сезонов (2018-2023).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!