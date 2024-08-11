Один из лидеров Ман Сити определился с будущим

Эдерсон останется в стане "горожан" еще на какое-то время.

Голкипер Манчестер Сити Эдерсон прокомментировал свое будущее.

Бразильский вратарь заверил болельщиков "горожан", что останется в клубе еще как минимум на несколько лет.

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"Все кончено. Я общался с некоторыми игроками, тренером, директором - всеми. Я поговорил со своей семьей. Это было общее решение. Я остаюсь в Сити еще на несколько лет.

В СМИ пишут много вещей, иногда немного выдумывая. Но я уже определился со своим будущим, особенно после разговора с Гвардиолой. В этом сезоне я полностью сосредоточен на Манчестер Сити в поисках новых титулов", - цитирует Эдерсона бразильское подразделение ESPN.

Отметим, что футболист вчера сыграл в Суперкубке Англии, где Ман Сити победил Манчестер Юнайтед.

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