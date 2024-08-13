Президент Лехии оценил переход Царенко из Динамо

Киевское Динамо отдало в аренду в польскую Лехию украинского полузащитника Антона Царенко. Украинец до конца сезона будет выступать в Польше.

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Президент Лехии Паоло Урфер прокомментировал подписание арендного соглашения, поделившись ожиданиями от украинца:

"Навыки, темп, контроль и техника игры этого игрока потрясающие. Его небольшой рост делает его сильнее благодаря его игровому стилю, и мы все рады видеть его в футболке нашего клуба", - цитирует Урфера официальный сайт клуба.

Напомним, уже сегодня, 13 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч против ФК Рейнджерс. Матч в Глазго начнется в 21:45 по киевскому времени.

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