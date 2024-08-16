Бетис - Жирона 1:1: обзор матча и результат игры 15.08.2024
В четверг, 15 августа, в стартовом туре Ла Лиги сезона-2024/25 Бетис принимал на своем поле Жирону.
Каталонская команда уже без проданного в Рому Артема Довбика и без Виктора Цыганкова, который продолжает восстанавливаться после вирусного заболевания, разошлась миром с соперником, завершив встречу вничью 1:1.
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Хозяева поля достаточно быстро открыли счет в матче, выйдя вперед уже на шестой минуте встречи - Марк Бартра головой замкнул подачу с углового от Набиля Фекира. Жирона сумела отыграться только во второй половине встречи, ответив результативным ударом летнего новичка команды нидерландского хавбека Габриэля Мисехоя. До конца поединка результат остался неизменным.
Отметим, что Бетис будет соперником Кривбасса в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.
Статистика матча Бетис - Жирона первого тура чемпионата Испании
Бетис - Жирона 1:1 (1:0)
Голы: Бартра, 6 - Мисехой, 72
Ожидаемые голы (xG): 1.44 - 1.41
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 18 - 13
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 4 - 4
Фолы: 9 - 7
Атаки: 71 - 130
Бетис: Силва - Сабали, Бартра, Льоренте, Перро - Карвалью (Алтимира, 79), Рока (Кардосо, 79) - Форнальс (Санчес Родригес, 59), Фекир, Хуанми (Эззалзули, 59) - Руибаль (Авила, 70).
Жирона: Гассанига - Мартин, Лопес, Блинд, Гутьеррес - Эррера (Мисехой, 70), Ромеу (Солис, 66), Мартин - Порту (Альмена Горкайо, 66), Руис (Стуани, 81), Хиль (Крейчи, 81).
Предупреждения: Перро, Руибаль.
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