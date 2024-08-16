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Бетис - Жирона 1:1: обзор матча и результат игры 15.08.2024

Команды не определили победителя в противостоянии, обменявшись забитыми мячами.
Сегодня, 00:33
Бетис и Жирона сыграли вничью / Getty Images
Бетис и Жирона сыграли вничью / Getty Images

В четверг, 15 августа, в стартовом туре Ла Лиги сезона-2024/25 Бетис принимал на своем поле Жирону.

Каталонская команда уже без проданного в Рому Артема Довбика и без Виктора Цыганкова, который продолжает восстанавливаться после вирусного заболевания, разошлась миром с соперником, завершив встречу вничью 1:1.

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Хозяева поля достаточно быстро открыли счет в матче, выйдя вперед уже на шестой минуте встречи - Марк Бартра головой замкнул подачу с углового от Набиля Фекира. Жирона сумела отыграться только во второй половине встречи, ответив результативным ударом летнего новичка команды нидерландского хавбека Габриэля Мисехоя. До конца поединка результат остался неизменным.

Источник: Getty Images

Отметим, что Бетис будет соперником Кривбасса в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

Статистика матча Бетис - Жирона первого тура чемпионата Испании

Бетис - Жирона 1:1 (1:0)

Голы: Бартра, 6 - Мисехой, 72

Ожидаемые голы (xG): 1.44 - 1.41
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 18 - 13
Удары в створ: 4 - 2
Угловые: 4 - 4
Фолы: 9 - 7
Атаки: 71 - 130

Бетис: Силва - Сабали, Бартра, Льоренте, Перро - Карвалью (Алтимира, 79), Рока (Кардосо, 79) - Форнальс (Санчес Родригес, 59), Фекир, Хуанми (Эззалзули, 59) - Руибаль (Авила, 70).

Жирона: Гассанига - Мартин, Лопес, Блинд, Гутьеррес - Эррера (Мисехой, 70), Ромеу (Солис, 66), Мартин - Порту (Альмена Горкайо, 66), Руис (Стуани, 81), Хиль (Крейчи, 81).

Предупреждения: Перро, Руибаль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис Чемпионат Испании Ла Лига Жирона

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