Цыганков пропустит первый матч сезона за Жирону

Украинец не восстановился от болезни.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков не сыграет в первом туре чемпионата Испании.

Главный тренер каталонцев Мичел сообщил, что украинец не поможет команде в игре против Бетиса.

Цыганков и Валери Фернандес до сих пор не оправились от вируса, который подхватили во время сборов в Англии.

Матч Бетис – Жирона состоится завтра, 15 августа, стартовый свисток в 22:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Жирона отклонила выгодное предложение по трансферу Цыганкова в АПЛ.

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