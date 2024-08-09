Жирона отклонила выгодное предложение по трансферу Цыганкова в АПЛ

Испанская Жирона отклонила предложение от неназванного клуба английской Премьер-лиги по трансферу Виктора Цыганкова. Об этом пишет итальянский инсайдер Николо Сола.

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По информации источника, один из клубов АПЛ предлагал Жироне около 30 миллионов, но испанцы отказались от продажи полузащитника. Отмечается, что и сам футболист настроен провести сезон в Жироне и не собирается покидать клуб сейчас.

Напомним, в прошлом сезоне Цыганков провел 34 поединка за Жирону, в которых забил восемь голов и отдал семь ассистов. Часть текущей предсезонной подготовки Виктор пропустил из-за травмы, но вернулся к тренировкам в общей группе.

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