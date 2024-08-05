Жирона негативно отреагировала на слова Довбика

Украинец допустил нелепое выражение по отношению к испанскому клубу.

Украинский нападающий Артем Довбик оказался в неприятной ситуации.

Как сообщает AS, каталонская Жирона обиделась на футболиста.

Представителям клуба не понравилось заявление Артема после перехода в Рому.

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Украинец сказал: "Жирона – это маленький клуб в Испании, а Рома – большой клуб с большой историей".

В прошлом сезоне Довбик забил 24 гола в чемпионате Испании и стал лучшим бомбардиром.

Ранее украинец попрощался с Жироной.

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