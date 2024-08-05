Жирона негативно отреагировала на слова Довбика
Украинец допустил нелепое выражение по отношению к испанскому клубу.
Украинский нападающий Артем Довбик оказался в неприятной ситуации.
Как сообщает AS, каталонская Жирона обиделась на футболиста.
Представителям клуба не понравилось заявление Артема после перехода в Рому.
Читай также: Де Росси: Ключевую роль в переговорах с Довбиком сыграл один из владельцев клуба
Украинец сказал: "Жирона – это маленький клуб в Испании, а Рома – большой клуб с большой историей".
В прошлом сезоне Довбик забил 24 гола в чемпионате Испании и стал лучшим бомбардиром.
Ранее украинец попрощался с Жироной.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!