Манчестер Юнайтед достиг соглашения о приобретении хавбека ПСЖ

Манчестер Юнайтед усилится еще одним подписанием в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Le Parisien, манкунианцы наконец-то достигли соглашения о приобретении Мануэля Угарте. Сумма трансфера составит 60 млн евро

Сейчас продолжаются переговоры о структуре перехода. Это будет либо аренда с обязательным выкупом, либо сразу полноценный трансфер.

Отметим, что Угарте уже согласовал условия персонального контракта с манкунианцами, но пока его условия остаются неизвестными.

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