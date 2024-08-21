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Дочь легенды Реала будет выступать за женский состав клуба

Мануэла да Силва присоединится к «сливочным».
Вчера, 22:31
Мануэла да Силва / realmadrid
Мануэла да Силва / realmadrid

Дочь Роберто Карлоса Мануэла да Силва пошла по стопам отца.

Как сообщил сам Карлос в своем Instagram, 15-летняя Мануэла будет играть за женский состав мадридского Реала. Ранее она занималась в академии СФФ Мадрид.

Да Силва станет третьей дочерью известного экс-игрока Реала в женском составе «сливочных». Там уже выступают дочь Хавьера Каскеро Бибиана и дочь Рауля Гонсалеса Мария.

Напомним, ранее сообщалось, что Комо подпишет воспитанника Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал

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