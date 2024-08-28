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Кривбас продав свого легіонера в стан екссуперника по Лізі Європи

Прінс Аду став гравцем Вікторії Пльзень.
Сегодня, 16:16
Принс Квабена Аду / Getty Images
Принс Квабена Аду / Getty Images

Криворізький Кривбас продав одного зі своїх легіонерів.

Як повідомила пресслужба криворожан, з команди пішов Прінс Аду Квабена. Ганець поповнив стан Вікторії з Пльзеня, яка грала проти колектива Юрія Вернидуба в Лізі Європи

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Нападник перейшов до чеського топ-клуба на правах повноцінного трансфера за 1 млн євро. Деталі його контракту з новим клубом наразі залишаються невідомими.

Прінс Аду награв за Кривбас 18 матчів, забивши 4 гола та не віддавши жодної результативної передачі.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы кривбасс

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