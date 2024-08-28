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17-річний Степанов вперше потрапив в заявку Баєра на офіційний матч

Український форвард може дебютувати за леверкузенців.
Сегодня, 18:37
Артем Степанов / Getty Images
Артем Степанов / Getty Images

В рамках другого раунду Кубку Німеччини леверкузенський Баєр зустрінеться з Карл-Цейсс Єна.

В заявку "фармацевтів" на даний поєдинок потрапив 17-річний український форвард Артем Степанов. Футболіст розпочне цей матч з лави для запасних.

Для Степанова це перша можливість дебютувати за Баєр в офіційній грі. Раніше він не потрапляв, ані на лавку, ані в стартовий склад.

Артем тренується в структурі Баєра та грає за різні молодіжні склади леверкузенців з початку повномасштабного вторгнення.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Степанов

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