Манчестер Юнайтед и Реал следят за игроком олимпийской сборной Испании

Манчестер Юнайтед и Реал летом поборються за защитника Севильи Хуанлу Санчеса, пишет 90Min.

21-летний правый защитник впечатлил в прошлом сезоне, а летом стал чемпионом Олимпиады в составе сборной Испании.

В этом сезоне Санчес провел уже восемь матчей в составе Севильи, отличившись двумя голами.

Руководство МЮ специально отправляло скаутов в Париж, следить за игроком на Олимпиаде, и они остались довольны увиденным. Игрок также интересен Реалу.

Севилья постарается подписать с игроком новый контракт до лета, так как в текущем прописаны отступные в 20 млн евро, а клуб уже оценивает игрока в намного большую сумму.

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