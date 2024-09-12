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Манчестер Юнайтед и Реал следят за игроком олимпийской сборной Испании

Хуанлу Санчес получит повышение следующим летом.
Сегодня, 09:45
Хуанлу Санчес / Getty Images
Хуанлу Санчес / Getty Images

Манчестер Юнайтед и Реал летом поборються за защитника Севильи Хуанлу Санчеса, пишет 90Min.

21-летний правый защитник впечатлил в прошлом сезоне, а летом стал чемпионом Олимпиады в составе сборной Испании.

В этом сезоне Санчес провел уже восемь матчей в составе Севильи, отличившись двумя голами.

Руководство МЮ специально отправляло скаутов в Париж, следить за игроком на Олимпиаде, и они остались довольны увиденным. Игрок также интересен Реалу.

Севилья постарается подписать с игроком новый контракт до лета, так как в текущем прописаны отступные в 20 млн евро, а клуб уже оценивает игрока в намного большую сумму.

Ранее также Роналду дал совету главному тренеру Манчестер Юнайтед

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Реал Мадрид

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